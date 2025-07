POL-F: 250724 - 0747 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Trickdiebstahl von hochwertiger Armbanduhr

Frankfurt (ots) - (yi) In der Nacht von Dienstag (22. Juli 2025) auf Mittwoch (23. Juli 2025) griff ein 17-Jähriger, welcher im Verdacht steht Fahrzeuge beschädigt zu haben, einen Polizeibeamten an. Gegen 00:40 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da sie, ersten Erkenntnissen zufolge, sahen, wie zwei Personen in der Mörfelder Landstraße Autos beschädigten. In ...

mehr