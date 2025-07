POL-F: 250723- 0744 Frankfurt- Bornheim: Hausfriedensbruch führt zu Drogenfund

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Hohlraum zwischen zwei Mehrfamilienhäusern in der Landgrafenstraße ein Brand. Es wurde niemand verletzt, nach aktuellen Erkenntnissen wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Gegen 15:15 Uhr wurde der Brand gemeldet, bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren die Bewohner ...

