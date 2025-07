Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneuter Einsatz in der Horststraße

Landau (ots)

Wie bereits in der vorherigen Nacht (siehe Pressemeldung vom 16.07.2025: https://s.rlp.de/lyNVlEE) wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16./17.07.2025) die Polizei zu einem Gebäude in der Horststraße gerufen. Eine Anwohnerin meldete gegen Mitternacht, dass unerwünschte Gäste ihre Wohnung nach Aufforderung nicht mehr verlassen wollen. Es konnte die nahezu gleiche Gruppe (fünf Personen zwischen 16 und 23 Jahren) wie am Vortag angetroffen werden. Nachdem diesen ein Platzverwies erteilt wurde, musste festgestellt werden, dass an einem geparkten Streifenwagen ein Außenspiegel beschädigt wurde. Da ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger die Örtlichkeit zuerst verließen, liegt die Vermutung nahe, dass die Beschädigung durch diese verursacht wurde. Gegen 01:24 Uhr erschienen die beiden jungen Männer trotz Platzverweis erneut an der Wohnanschrift der Frau. Sie wurden - wie bereits in der Nacht zuvor - in Gewahrsam genommen und mussten die restliche Nacht im Zellentrakt der Polizeiinspektion Landau verbringen. Entsprechende Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

