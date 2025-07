Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücksichtloses Überholmanöver endet mit Führerscheinentzug

B10/Annweiler (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (16.07.2025, gegen 05:30 Uhr) ereignete sich auf der B10 in Fahrtrichtung Landau in Höhe Annweiler ein Verkehrsunfall mit Folgen. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer fuhr seinem Vordermann bereits im Vorfeld sehr dicht auf und drängelte. Kurz nach dem Barbarossatunnel versuchte der 66-Jährige den vor ihm fahrenden PKW zu überholen, indem er über den dortigen Parkplatz fuhr. Beim Wiedereinscheren auf die B10 missachtete er die Vorfahrt des Fahrzeugs auf der B10, sodass es zum Zusammenstoß kam. An beiden PKW sowie der Leitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der 65-jährige Fahrer des überholten Fahrzeugs erlitt einen Schock sowie leichte Verletzungen an den Beinen. Der 66-jährige Fahrzeugführer muss sich nun im einem Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

