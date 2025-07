POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-jähriger

Jockgrim (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 12.07.2025, 17:00 Uhr und Mittwoch,16.07.2025, 19:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am westlichen Ortsrand von Jockgrim. Bislang unbekannte Täter gelangten durch gewaltsames Eindringen über die Terrassentür in das Haus der sich in Urlaub befindlichen Bewohner. Dort wurde das Haus offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden. ...

