Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sonnenbrille geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Möhringen (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am frühen Freitagabend (02.05.2025) im Freibad Möhringen einem 17-Jährigen die Sonnenbrille geraubt. Der 17-Jährige, der sich mit einem gleichaltrigen Begleiter dort aufhielt, wurde gegen 17:30 Uhr von einem aus der mehrköpfigen Gruppe auf seine Sonnenbrille angesprochen. Anschließend kam es zu einem Gerangel um die Sonnenbrille im Wert von zirka 100 Euro und er nahm ihm die Brille vom Kopf. Anschließend zog er sich mit seinen Begleitern in den Umkleidekabinen um und die Gruppe wurde beim Verlassen von den beiden 17-Jährigen auf die Sonnenbrille angesprochen. Daraufhin schlugen zirka sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren auf die beiden ein und flüchteten in Richtung Stuttgart-Fasanenhof. Der Haupttäter war etwa 180 Zentimeter groß, hatte lange, schwarze, lockige Haare, einen Kinnbart mit Schnauzer, eine sportlich-muskulöse Statur und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und schwarze Shorts. Einer der Begleiter war etwas größer, schlank, hatte eine helle Hautfarbe und einen hellbraunen Kinnbart. Er trug eine Baskenmütze und ein orangefarbenes T-Shirt der Marke Under Armour. Ein Dritter war etwa 180 Zentimeter groß, hatte einen braunen Schnauzbart, dunkelbraune kurze Haare, gebräunte Haut und trug ein graues T-Shirt. Die weiteren Personen konnten nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell