POL-S: Radfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Radfahrer ist am Freitagmittag (02.05.2025) an der Augsburger Straße mit einer 27-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen und davon gefahren, ohne seine Personalien anzugeben. Die 27-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Augsburger Straße Richtung Untertürkheim auf dem Radweg unterwegs, als ihr auf Höhe der Hausnummer 201 ein Radfahrer entgegenkam. Die Lenker der beiden Fahrräder verhakten sich, wodurch sich die 27-Jährige an der Hand verletzte. Der Unbekannte fuhr Richtung Bad Cannstatt davon, ohne seine Personalien anzugeben. Er war zirka 40 Jahre alt und hatte mittellange, graue Haare. Er trug ein helles T-Shirt und eine dunkle, kurze Hose. Zudem hatte er weiße Kabelkopfhörer in den Ohren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

