Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag (01.05.2025) auf der Gaisburger Brücke hat sich ein 23 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Ein 47-jähriger Taxifahrer eines Toyota war gegen 23.50 Uhr in der Talstraße Richtung Stuttgart-Ost unterwegs. Kurz vor der Ulmer Straße wollte er offenbar wenden und übersah den in gleicher Richtung fahrenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 23-Jährige schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

