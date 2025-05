POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Stuttgart-Nord (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag (01.05.2025) an der Oskar-Schlemmer-Straße versucht, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Täter versuchten gegen 21.20 Uhr die Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten aber und flüchteten ohne Beute in Richtung Weißenhofsiedlung. Die beiden Männer sollen auffällig klein und zirka 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Einer ...

mehr