Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto in Personengruppe gefahren - Mehrere Verletzte - Pressesammelstelle eingerichtet

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (02.05.2025) an der Charlottenstraße einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der mit einem Auto in eine Personengruppe gefahren sein soll. Zeugen berichteten, dass eine schwarze Mercedes G-Klasse gegen 17.50 Uhr in eine Personengruppe gefahren sein soll. Hierbei wurden acht Personen verletzt, darunter sind drei Schwerverletzte. Eine Person musste vor Ort reanimiert werden. Die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Charlottenstraße ist zwischen dem Charlottenplatz und Alexanderstraße gesperrt. Die Pressestelle ist besetzt und unter der Rufnummer 071189901111 zu erreichen. Zudem ist an der Rosenstraße Ecke Olgastraße eine Pressesammelstelle eingerichtet. Ansprechpartner vor Ort ist Herr Tobias Kutter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell