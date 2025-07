POL-HB: Nr.: 0462 --Auseinandersetzung im Fitnessstudio

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Hutfilterstraße Zeit: 15.07.2025, 22:00 Uhr

Eine größere Gruppe attackierte am Dienstagabend in der Innenstadt einen Mann in einem Fitnessstudio, dabei sollen auch Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein. Alle Beteiligten entfernten sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie eine größere Gruppe junger Männer, einige von ihnen mit Schlagstöcken bewaffnet, in ein Gebäude in der Hutfilterstraße rannten. In einem dortigen Fitnessstudio sollen sie auf einen anderen jungen Mann eingeschlagen haben. Anschließend rannten sie weg, auch der von ihnen attackierte Mann entfernte sich. Ob er bei der Attacke verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben oder Angaben zu den Angreifern machen können sowie der mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell