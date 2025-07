POL-HB: Nr.: 0460 --Mit Messer verletzt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Alte Hafenstraße Zeit: 15.07.2025, 01:40 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann erlitt in der Nacht von Montag auf Dienstag in Vegesack mehrere Messerstiche. Vorangegangen war laut Zeugenaussagen eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Etwa um 01:40 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Alte Hafenstraße gerufen, da Passanten dort einen mit Messerstichen verletzten Mann gesehen hatten. Außerdem hatten sie laute Schreie und eine Auseinandersetzung gehört. Vor Ort konnten die Polizisten niemanden mehr antreffen, der Mann war bereits von Freunden mit seinen schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegenüber den Polizisten konnte der 23-Jährige dort zunächst keine Angaben machen. Es wurden Spuren gesichert, erste Zeugen befragt und Beweismittel sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die in der Alten Hafenstraße, am Vegesacker Bahnhofsplatz oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht oder die Auseinandersetzung gesehen haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

