Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0459 --Polizisten stellen Einbrecher im Wohnzimmer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Reeder-Bischoff-Straße Zeit: 14.07.2025, 20:55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Montagabend einen 43 Jahre alten Einbrecher auf frischer Tat in Vegesack fest. Bei ihm stellten die Polizisten Diebesgut sicher.

Eine Anwohnerin beobachtete gegen 20:55 Uhr in der Reeder-Bischoff-Straße, wie ein unbekannter Mann auf der Terrasse ihres Nachbarn stand, der sich aber im Urlaub befand. Sie alarmierte daraufhin die Polizei über den Notruf. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten den Einbrecher noch im Wohnzimmer. Der 43-Jährige kletterte vermutlich auf die Dachterrasse und gelangte über die Terrassentür in die Wohnung. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten in seiner Sporttasche diverses Diebesgut, unter anderem Schmuck.

Der 43 Jahre alte Mann wurde festgenommen. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell