Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - mit über 2 Promille und ohne Führerschein Unfall verursacht und abgehauen

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr der 67jährige Fahrer eines Renaults die Überkinger Straße in Geislingen stadtauswärts. Beim Wechsel des Fahrstreifens kam es zu einem Unfall mit dem Mercedes-Benz eines 56-Jährigen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 EUR. Zunächst stieg der Verursacher aus und begutachtetet den Schaden. Da er aber zum Schluss kam, dass kein Schaden entstanden sei fuhr er weiter in die Neuwiesenstraße und entfernte sich Unerlaubt von der Unfallstelle. Die hinzugerufene Streife konnte das Fahrzeug samt Fahrer feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnte ein Atemalkohol von über 2 Promille ermittelt werden. Zudem wurde festgestellt, dass dem Fahrer aufgrund anderer Delikte 2024 bereits der Führerschein entzogen wurde. Beim Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Den Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

