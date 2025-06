Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener überfährt beinahe einen Fußgänger

Polizei sucht möglichen Geschädigten

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr meldete eine Zeugin einen auffällige fahrenden, grauen VW Golf in der Hohenstaufenstraße in Göppingen. Der Fahrer des Pkw konnte die Spur nicht halten und würgte diesen mehrfach ab. Im Bereich der Hohenstaufenstraße 18 kam es zudem noch zu einem Beinaheunfall mit einem Fußgänger. An der Halteranschrift konnte der 41jährige Fahrer angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Daraufhin wurde mit dem Herrn ins Krankenhaus verlegt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei Göppingen sucht nach Zeugen des Vorfalls und dem möglichen Geschädigten des Beinaheunfalls. Hinweise nimmt das Polizeirevier Göppingen unter der Telefonnummer 07161632360 entgegen.

+++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WEL), 1198382, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell