Gegen 18.45 Uhr befuhr am Samstag ein 40-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die Schloßstraße und wollte nach links auf die Biberacher Straße einbiegen. Als er an der Einmündung mit seinem Traktor und dem beladenen Anhänger anfuhr, stellte er einen heranfahrenden Streifenwagen fest. Über diesen Umstand war der Traktorfahrer wohl so erschrocken, dass er eine Vollbremsung machte. Hierdurch kam die nicht ausreichend gesicherte Ladung, nämlich seine Heuballen, ins Rutschen und 6 Ballen kullerten vor dem Streifenwagen auf die Biberacher Straße. Die Polizei war zur Absicherung der Gefahrenstelle ja dann schon vor Ort, so konnte der 40-Jährige seine Heuballen wieder aufladen. Nach einer mündlichen Verwarnung durfte er dann sein ordentlich gesichertes Heu heim transportieren.

