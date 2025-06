Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) - Biberach an der Riß

Nackter Mann mit über 3 Promille in fremdem Garten

Ulm (ots)

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr staunte der Bewohner eines Hauses im Weidenweg nicht schlecht, als er einen fremden nackten Mann in seinem Haus feststellte und rief hierauf die Polizei. Die anfahrende Streife konnte vor Ort den Anrufer sowie einen stark betrunkenen, völlig entblößten Mann im Vorgarten feststellen. Der war sich keiner Schuld bewusst und erklärte, dass er ein Apartment im Weidenweg gemietet hätte. Den Polizeibeamten gelang es den Sachverhalt aufzuklären. Dabei fanden sich die Kleidungsstücke des Mannes im Haus. Wie er in dieses gelangt war, ist der Polizei nicht bekannt. Ein Test am Alkomat ergab bei dem ungebetenen Gast einen Wert von mehr als 3 Promille. Der Wert war sicherlich ursächlich für die Verwechslung seiner eigentlichen Wohnanschrift mit der seines Aufenthaltsortes in dem fremden Haus. Er hatte sich nicht nur in der Straße, sondern auch noch gleich im Ort getäuscht. Der 34jährige wohnt eigentlich in Ochsenhausen wohn Der Herr wurde von einem Bekannten abgeholt und schlief seinen Rausch in seinem richtigen Apartment aus. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Miriam Albrecht / Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1192740)

