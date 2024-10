POL-HST: Polizei löst Schlägerei von alkoholisierten Personen auf

Glowe (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 08:00 Uhr auf der Landesstraße 30 zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 48-jähriger Fahrer eines BMW aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Opel zusammen. Der 47-jährige Fahrer des Opels wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 48-jährige ...

