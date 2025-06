Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schweizer Jetta flüchtet von der Unfallstelle

Nach der Kollision mit zwei Stromverteilerkästen machte sich der Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag einfach aus dem Staub

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag kurz vor 23 Uhr an der Kreuzung Geislinger Straße/Schützenstraße. Zeugen konnten den Unfall beobachten. Demnach war ein grauer VW Jetta mit einem Nummernschild aus der Schweiz von der Schützenstraße in die Geislinger Straße abgebogen. Mutmaßlich aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und krachte in zwei Stromverteilerkästen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Fahrer des Jetta zurück und flüchtete. Nach Angaben der Zeugen war das Auto zu dem Zeitpunkt mit drei jüngeren Männern besetzt. Vom Fahrer war erkennbar, dass er dunkle Haare hat. Diese waren lockig mit einer seitlichen Kurzrasur. Der Jetta muss auf vorne links beschädigt sein. Den Zeugen gelang es, ein Foto von dem Unfallfahrzeug zu machen. Das Polizeirevier Göppingen ermittelt nun wegen Unfallflucht. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1192340)

