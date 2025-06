Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radfahrer tödlich verunglückt

Ein 31-Jähriger stürzte bei Heidenheim von seinem Pedelec.

Ulm (ots)

Am Freitag, 20.06.2025, gegen 7.00 Uhr, fand eine Zeugin den verunglückten Radler auf einem Verbindungsweg zwischen Heidenheim-Osterholz und Heidenheim. Der Mann war bereits verstorben. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall wohl am Donnerstagabend. Der Mann verlor auf einem abschüssigen Streckenabschnitt mutmaßlich alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Rad. In weiterer Folge stürzte er auf dem Schotterweg. Dabei erlitt er trotz getragenem Helms tödliche Verletzungen.

Der Verkehrsdient Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Anhaltspunkte für Fremdverschulden liegen der Polizei derzeit nicht vor.

++++ 1188297

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell