LPI-NDH: Kollision beim Abbiegen - Radfahrerin schwerverletzt

Bad Langensalza (ots)

Die Thamsbrücker Landstraße befuhren am Dienstagmorgen eine Radfahrerin und die Fahrzeugführerin eines Volkswagen in gleicher Richtung. Als die Autofahrerin die Radfahrerin kurz vor 7 Uhr überholte, beabsichtigte diese nach links abzubiegen. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wobei die Radfahrerin in der Folge zu Fall kam und sich schwer verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

