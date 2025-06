Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter Gast

Volltrunken in der Zelle gelandet ist eine Gaststättenbesucherin am Freitagnachmittag. Zuvor hatte sie eine Auseinandersetzung mit der Polizei

Ulm (ots)

Die 42jährige Frau fiel zunächst in einem Cafe durch ihre Alkoholisierung und ihr renitentes Verhalten auf. Besorgte Zeugen hatten daraufhin den Rettungsdienst verständigt. Trotz gutem Zureden ließ sich die Betrunkene vom Rettungsdienst nicht untersuchen. Stattdessen wurde die Dame immer renitenter. Auch einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West gelang es nicht, deren Mütchen zu beruhigen. Nachdem alles nichts half, wurde die 42jährige in Gewahrsam genommen. Statt einsichtig die Beamten zum Streifenwagen zu begleiten rastete die Frau erst richtig aus. Sie versuchte die Beamten anzuspucken, beleidigte sie fortwährend und trat schließlich nach einem Polizisten. Der erlitt einen Treffer am Schienbein. Auch auf dem späteren Weg zur Zelle ging es genauso weiter. Mit einem Tritt verletzte sie eine Beamtin leicht. Auf richterliche Anordnung durfte die betrunkene Randaliererin ihren Rausch bis am Samstagmorgen in der Zelle ausschlafen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Die Kosten für den Aufenthalt in der Zelle samt dem Transport dahin muss sie ebenfalls tragen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1193953)

