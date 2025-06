Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen i.T. - Gefährlicher Falschfahrer auf der BAB 8 bei Mühlhausen

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:55 Uhr kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem Falschfahrer. Dieser soll zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Hohenstadt in Richtung München entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten den Falschfahrer, welcher im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen jedoch nicht mehr angetroffen werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen des Sachverhalts, welche Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, Kontakt zur Verkehrspolizei Mühlhausen unter 07335/96260 aufzunehmen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Kevin Neuburger/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1193401)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell