Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Einbrecher entwenden Zigarettenautomaten

Unbekannte brechen in Gastronomie ein

Ulm (ots)

In der Nacht zum Samstag haben unbekannte in der Alten Biberacher Straße in einen Gastronomiebetrieb eingebrochen. Neben dem sich dort befindenden Bargeld wurde auch ein mobiler Zigarettenautomat entwendet. Diesen transportierten die Täter mit einem Einkaufswagen zu einem nahegelegenen Feldweg. Dort wurde er durch die Laupheimer Polizei völlig zerstört und auch ohne Inhalt am Samstagmorgen aufgefunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Die Laupheimer Polizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 0739296300

+++++++++++++++++++++ 1195242

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell