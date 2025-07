Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: 10. Mosel Firefighter Combat Challenge

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Vom 04.07.-06.07.2025 nahm ein vierköpfiges Team der Feuerwehr Konstanz an der internationalen 10. Mosel Firefighter Combat Challenge in Ediger-Eller teil.

Über 280 Feuerwehrsportler aus 16 Nationen, darunter Länder wie Kuwait, Südafrika und die USA, gingen an den Start.

Für die Feuerwehr Konstanz traten Andreas Wilhelm, Christian Bradler, Sven Reuter und Tim Hoffmann in den Disziplinen Einzellauf, Tandem- und Staffellauf an. Trotz anspruchsvoller Bedingungen, darunter Sommerhitze und Regen, erreichte das Team respektable Platzierungen im vorderen Mittelfeld. Besonders im Tandemlauf konnten die Teams aus Konstanz mit starken Leistungen überzeugen. So erzielten Sie die Plätze 11. und 30. in der Gesamtwertung.

Mit neuen, durch den Förderverein finanzierten Team-Shirts präsentierte sich die Gruppe erstmalig als Sportgruppe der Feuerwehr Konstanz.

Wir gratulieren zu der sportlichen Leistung!

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell