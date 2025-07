Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Letzter Arbeitstag für Feuerwehrkommandant Bernd Roth

Konstanz (ots)

Nach insgesamt acht Jahren an der Spitze der Feuerwehr Konstanz wurde Kommandant Bernd Roth an seinem letzten offiziellen Arbeitstag durch seine Kameradinnen und Kameraden sowie Mitarbeitenden verabschiedet.

Bernd Roth übernahm im Jahr 2017 das Amt des Feuerwehrkommandanten sowie Leiter des Feuerwehramtes und entwickelte, gemeinsam mit seinem Team, die Feuerwehr Konstanz stetig weiter. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt - darunter die Modernisierung der Ausrüstung, Fahrzeuge und Gebäude, die Stärkung der Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen und Mitarbeitenden sowie ein Vorankommen im Bereich der Digitalisierung. An Einsatzstellen war er präsent und bewies Führungsstärke, Weitblick und Ruhe.

Am 30.06.2025 war nach acht Jahren schließlich sein letzter Arbeitstag gekommen. Kommandant Roth wurde an seinem letzten Arbeitstag mit einem Löschzug zu Hause abgeholt und anschließend auf der Hauptwache mit einem Spalier empfangen. Bei einem gemeinsamen Frühstück blickte man in einem kleinen, aber würdigen Rahmen auf die vergangenen Jahre zurück. Verwaltungsdezernent Joachim Helff dankte Kommandant Roth im Namen der Stadt Konstanz für sein großes Engagement und überbrachte die besten Wünsche der Stadtverwaltung. Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt ließ es sich nicht nehmen, seinen persönlichen Dank auszusprechen.

In zahlreichen persönlichen Worten und weiteren Redebeiträgen wurde deutlich, wie sehr Kommandant Roth nicht nur als Vorgesetzter, sondern auch als Mensch innerhalb der Feuerwehr Konstanz geschätzt wurde.

Mit dem Ende seiner Amtszeit hinterlässt Kommandant Roth eine zukunftsfähige und leistungsstarke Feuerwehr, die für kommende Aufgaben sehr gut aufgestellt ist.

Wir, die Feuerwehr Konstanz, sagen Danke.

Danke, Bernd, für deine acht Jahre an unserer Spitze - bei Einsätzen, Übungen oder im Alltag. Deine Bürotür stand immer offen, und jeder konnte sich mit seinem Anliegen an dich wenden. Das ist nicht selbstverständlich und verdient großen Respekt.

Genieße deinen wohlverdienten Ruhestand - ohne Dienstpläne, Termine oder Funkmeldeempfänger. Deinen künftigen Terminkalender darfst du nun ganz nach deinen eigenen Interessen füllen. Dafür wünschen wir Dir und Deiner Familie alles erdenkliche Gute, vor allem aber Gesundheit.

