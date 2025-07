Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: B3 unklare Rauchentwicklung

Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen, den 08.07.2025, wurde die Feuerwehr Konstanz um 11:03 Uhr aufgrund einer gemeldeten starken Rauchentwicklung in der Eichbühlstraße alarmiert. Die hauptamtliche Wache, die Abteilung Wollmatingen und die Abteilung Petershausen wurden daraufhin alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten die ersten Kräfte eine starke Rauchentwicklung über dem Stadtteil Wollmatingen. Vor Ort brannten eine Gartenhütte sowie ein angrenzendes Geflügelgatter in voller Ausdehnung. Mehrere Trupps unter Atemschutz begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Aufgrund der erschwerten Wasserversorgung vor Ort wurde zusätzlich der Abrollbehälter Wassertank der Abteilung Wollmatingen nachalarmiert. Eine Brandausbreitung auf umliegende Vegetation konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Insgesamt vier Atemschutztrupps waren während des Einsatzes mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Für die im Geflügelgatter untergebrachten Tiere kam leider jede Hilfe zu spät. Nach Ablöschen des Feuers wurde der Brandbereich mithilfe Wärmebildkameras auf verbliebene Glutnester kontrolliert und diese gezielt abgelöscht. Der Einsatz konnte nach rund 4,5 Stunden beendet werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei, das Veterinäramt sowie Vertreter der Naturschutzbehörde übergeben.

- Einsatzstichwort: B3 unklare Rauchentwicklung - Datum: 08.07.2025 - Uhrzeit: 11:03 Uhr - Einsatzort: Eichbühlstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Wollmatingen, Abteilung Petershausen - Fahrzeuge: 6/11, 6/46, 6/33-1, 6/14-1, 6/44-3, 6/74, 7/44-2, 7/65-2 mit AB Wassertank

