Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Lagerhalle

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Nordhorn zu einem Einbruch in eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Straße Blindegoarsdiek. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 19:00 Uhr und 15:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Halle. Sie brach dort in eine Werkstatt ein und entwendete unter anderem Werkzeug. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

