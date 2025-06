Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Fahrrad gestohlen

Lathen (ots)

An einer Bushalte in Lathen (Kathener Dorfstraße / Neulandstraße) wurde ein Kinder-Mountainbike der Marke "Rockrider" durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es handelt sich um ein 26-Zoll-Fahrrad mit 18-Gang-Kettenschaltung, auffällig in der Farbkombination Khaki/Mintgrün. Das Fahrrad war mit einem Panzerkabelschloss an einem Fahrradständer gesichert und befand sich zur Tatzeit im öffentlichen Bereich der Bushaltestelle.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 370 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell