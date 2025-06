POL-EL: Twist - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots) - Am Montag, dem 2. Juni 2025, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz gegenüber des Kaufland-Marktes an der Nicolaus-Augustin-Straße / Ecke Am Neuen Markt zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Parkplatz mit einem unbekannten Fahrzeug und touchierte beim Ein- oder Ausparken das Heck eines dort abgestellten grauen VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ...

