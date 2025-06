Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Montag, dem 2. Juni 2025, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz gegenüber des Kaufland-Marktes an der Nicolaus-Augustin-Straße / Ecke Am Neuen Markt zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Parkplatz mit einem unbekannten Fahrzeug und touchierte beim Ein- oder Ausparken das Heck eines dort abgestellten grauen VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell