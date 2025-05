Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zoll rettet verletzten Schwan am Rhein

Karlsruhe (ots)

Dank des schnellen Handelns der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Zolls wurde am Sonntag, den 18. Mai 2025, ein verletzter Schwan am Rhein gerettet. Ein aufmerksamer Passant hatte die Zollbeamten an der Kontrollstelle an der Staustufe Iffezheim auf das offensichtlich hilflose Tier aufmerksam gemacht.

Regungslos lag der Schwan am Ufer und zeigte keinerlei Fluchtverhalten. Die Zollbeamten lokalisierten das Tier rasch und alarmierten umgehend einen erfahrenen Tierretter, den Naturschutzwart des Landkreises Rastatt Kevin Fingermann. Vor Ort stellte dieser fest, dass der männliche Schwan einen gebrochenen Flügel hatte und sich in einem schlechten Allgemeinzustand befand - Hinweise darauf, dass er wohl bereits seit mehreren Tagen verletzt war.

Der Schwan wurde in professionelle Obhut übergeben. Laut Fingermann bestehen gute Chancen auf eine vollständige Genesung innerhalb der nächsten Wochen.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell