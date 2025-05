Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Sicherheitstag Baden-Württemberg am 13. Mai 2025/ Zoll leistet wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit und Fairness

Karlsruhe (ots)

Anlässlich des landesweiten Sicherheitstages Baden-Württemberg war das Hauptzollamt Karlsruhe am 13. Mai 2025 mit zahlreichen Einsatzkräften in der Region unterwegs. Im Fokus der Maßnahmen standen die Bekämpfung von Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Drogenkriminalität, um damit die Sicherheit, den fairen Wettbewerb und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu stärken.

"Unsere Kontrollen leisten einen wichtigen Beitrag, um Missstände aufzudecken und das Bewusstsein für Recht und Ordnung zu schärfen. Besonders im Kampf gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Steuerhinterziehung ist es entscheidend, dass wir konsequent handeln.", erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. "Der gestrige Einsatz hat einmal mehr gezeigt, wie vielseitig und wichtig die Arbeit des Zolls für die Sicherheit in unserer Region ist."

Die Einsatzkräfte des Hauptzollamts Karlsruhe führten an zahlreichen Kontrollstellen und in Betrieben umfassende Prüfungen durch. Dabei wurden nicht nur Verstöße gegen das Mindestlohngesetz und Meldepflichten festgestellt, sondern ebenfalls mehrere Fälle von Leistungsbetrug sowie unerlaubter Erwerbstätigkeit von Ausländern aufgedeckt. Auch Steuerdelikte, insbesondere in Shisha-Bars, wurden konsequent verfolgt. Hierbei kam es zu Tabaksicherstellungen aufgrund von Steuerhinterziehung und Verbrauchsteuergefährdung.

"Der gestrige Sicherheitstag verdeutlichte eindrucksvoll, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen dem Zoll und anderen Sicherheitsbehörden ist. Die Kontrollen leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung, sondern entfalten auch eine präventive Wirkung und setzen ein klares Zeichen für fairen Wettbewerb und Rechtsstaatlichkeit.", so Holm abschließend.

Regionale Besonderheiten des Hauptzollamts Karlsruhe, die sich auf die jeweiligen Standorte und Einheiten beziehen:

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS):

Karlsruhe: Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollierten insgesamt 15 Objekte, darunter Gaststätten, Cafés, Spielhallen und Shisha-Bars. Dabei wurden 26 Personen überprüft. Es ergaben sich zahlreiche Anhaltspunkte für Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, Meldeverstöße nach dem SGB IV, Leistungsbetrug, unerlaubte Erwerbstätigkeit von Ausländern sowie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Besonders auffällig war ein Fall in einer Shisha-Bar, in der Tabak sichergestellt wurde und Verstöße gegen die Abgabenordnung wegen Steuerhinterziehung festgestellt wurden.

Heidelberg: Insgesamt wurden 92 Personen und 45 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden unter anderem mehrere Fälle illegaler Beschäftigung festgestellt, darunter Arbeitnehmer ohne gültigen Aufenthaltstitel. Gegen deren Arbeitgeber wurden Verfahren wegen illegaler Beschäftigung und Sofortmeldepflichtverletzungen eingeleitet. Darüber hinaus werden bei zahlreichen Personen noch Leistungsbezüge (Bürgergeld) überprüft, um einen möglichen Leistungsbetrug aufzudecken.

Kontrolleinheit Verkehrswege:

Auch auf den Verkehrswegen in der Region zeigte der Zoll Präsenz. So wurde ein Steuerstrafverfahren wegen vorschriftswidriger Verbringung eines PKW eingeleitet. Ein weiterer Verstoß betraf einen türkischen LKW-Fahrer, bei dem unversteuerte Zigaretten festgestellt wurden. Bei einer Kontrolle eines polnischen Kleintransporters konnte zudem eine offene Forderung in Höhe von 1.300 Euro vor Ort vollstreckt werden.

Die teilweise umfangreichen Ermittlungen und weitere Prüfungen dauern in allen Fällen an.

