Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Gastronom ist Wiederholungstäter

Zoll stellt bei Kontrolle erneut illegale Beschäftigung fest

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls führte im Oktober 2024 sowie in der vergangenen Woche Kontrollen in zwei Restaurants desselben Betreibers in Schifferstadt und Frankenthal durch. Beide Male deckten die Einsatzkräfte Fälle von illegaler Beschäftigung auf.

Bereits bei der ersten Kontrolle im Oktober 2024 in Schifferstadt wurden zwei illegal beschäftigte Arbeitnehmerinnen angetroffen. Gegen eine der Personen wurde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Aufenthalts und Beschäftigung ohne Aufenthaltstitel eingeleitet. Dieselbe Frau wurde im April 2025 erneut durch Zollbeamte während der Arbeit in einem Nagelstudio angetroffen, in welchem sie ebenfalls illegal beschäftigt war.

Bei der erneuten Kontrolle Ende April 2025 im zweiten Restaurant in Frankenthal wurden drei weitere Personen festgestellt, die sich illegal in Deutschland aufhielten und nicht ausweisen konnten. Einer der Männer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Zuge der Identitätsfeststellung durch die Bundespolizei wurden bei ihm verschiedene Utensilien zum Drogenkonsum sowie Reste von Amphetaminen sichergestellt.

"Der Betreiber der Restaurants zeigte sich während der kompletten Maßnahme uneinsichtig und unkooperativ." erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. "Er sagte uns sogar direkt, dass ihm das illegale Beschäftigungsverhältnis bewusst sei und er diesen Zustand erneut bewusst herbeigeführt habe, um bürokratischen Aufwand zu vermeiden." so Holm weiter.

Gegen den Inhaber der beiden Betriebe werden daher erneut Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt sowie wegen der Beschäftigung ohne Aufenthaltstitel geführt. Auch gegen die angetroffenen Arbeitnehmer laufen entsprechende Verfahren.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell