Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Landau (ots)

Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Rollerfahrer kam es am Mittwochmittag (16.07.2025) gegen 12:10 Uhr in der Horststraße in Landau. Eine 17-jährige Fahrschülerin musste mit ihrem PKW aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung Horststraße Ecke Hainbachstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein 23-jähriger Rollerfahrer fuhr vermutlich in Kombination von zu hoher Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn auf das stehende Fahrschulauto auf. Durch den Zusammenstoß fiel er zu Boden und verletzte sich leicht an den Beinen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der Rollerfahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen verantworten.

