Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250723 - 0743 Frankfurt - Bockenheim: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Hohlraum zwischen zwei Mehrfamilienhäusern in der Landgrafenstraße ein Brand. Es wurde niemand verletzt, nach aktuellen Erkenntnissen wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen.

Gegen 15:15 Uhr wurde der Brand gemeldet, bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren die Bewohner bereits dabei ihre Wohnungen zu verlassen. Während der Löscharbeiten leiteten Polizisten den ankommenden Verkehr im Bereich Leipziger Straße / Landgrafenstraße ab.

Im Anschluss an die Löscharbeiten konnten alle Personen in ihre Wohnungen zurückkehren, es wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungsergebnissen wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen, der Sachschaden liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell