Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Frau rassistisch beleidigt und zwei Mal in ihre Richtung gespuckt;Radfahrerin gestoppt und Handtasche mitgenommen; Schranke zerstört und davongefahren und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Frau rassistisch beleidigt und zwei Mal in ihre Richtung gespuckt - Offenbach

(fg) Im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Volksverhetzung und Beleidigung suchen die ermittelnden Beamten des Staatsschutzes weitere Zeugen. Bereits am Morgen des 6. März 2025 habe ein etwa 65 Jahre alter Mann eine Frau, die ein Kopftuch trug, rassistisch beleidigt. Zudem habe er zwei Mal in ihre Richtung gespuckt. Die Tat ereignete sich gegen 7.10 Uhr in der Kopernikusstraße im Bereich der 20er Hausnummern. Der Täter war 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte einen grauen sowie kurzen Bart. Er war Brillenträger und trug eine schwarze Regenjacke. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Zeugensuche: 20-jährige Fußgängerin bei Unfallflucht leicht verletzt - Offenbach

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen, gegen 6.50 Uhr, in der Schloßstraße in Höhe der Hausnummer 22 ereignete, suchen die Ermittler nach Zeugen. Eine 20-jährige Fußgängerin zog sich im Zuge des Unfalls eine Rückenprellung sowie Abschürfungen am rechten Knie zu; zudem wurde ihre Jeanshose beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Lenker eines grauen Citroen mit OF-Kennzeichenschildern die Schloßstraße vom Schlossgrabenweg kommend in Richtung Berliner Straße. In der Schloßstraße kam der Wagen verkehrsbedingt zum Stehen. Die Fußgängerin war ebenfalls auf der Schloßstraße auf dem Bürgersteig unterwegs und beabsichtigte die Straßenseite zu wechseln. Hierfür betrat die Darmstädterin hinter dem Citroen die Straße. Dort wartete sie nach eigenen Angaben zunächst den Querverkehr ab. Der Fahrer des Citroen habe dann plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt und sei losgefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin. Anschließend entfernte sich der Citroen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

3. Radfahrerin gestoppt und Handtasche mitgenommen - Offenbach

(fg) Zwei Unbekannte stoppten am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin, hinderten diese an der Weiterfahrt und entwendeten die in der Radtasche mitgeführte Handtasche. Nach bisherigen Erkenntnissen stellten sich die beiden Männer der Radlerin gegen 14 Uhr im Dreieichring in den Weg und hielten das Damenrad fest. Im Anschluss forderte einer der beiden die Herausgabe ihrer Wertsachen. Letztlich entnahm der Täter selbstständig die Handtasche. Mit der Beute machten sich die beiden Unbekannten davon. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Schranke zerstört und davongefahren - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro richtete ein bis dato unbekannter Unfallverursacher an, als dieser am Dienstag, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, eine Zufahrtsschranke zu einem Firmengelände im Nordring (80er-Hausnummern) beschädigte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

5. E-Scooter-Fahrer nach Unfall im Krankenhaus - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(cb) Ein 18-Jähriger war am Donnerstagabend, 6. März, im Südring unterwegs, als es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Unfall kam. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Hainburger mit seinem E-Scooter der Marke Ninebot auf der rechten Fahrbahn, kam jedoch auf die linke Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden schwarzen Skoda Kamiq. Am Skoda entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der junge Mann schwere Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die ermittelnde Polizei in Seligenstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

6. Hat ein Brummi den Blitzer und die Verkehrszeichen beschädigt? - Seligenstadt

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht von Donnerstagabend in der Dudenhöfer Straße geben können. Ersten Erkenntnissen nach befuhr vermutlich ein Brummi gegen 22.30 Uhr die Dudenhöfer Straße stadteinwärts. In Höhe des Kreisverkehrs Willi-Brehm-Straße geriet der Brummi nach rechts ab und beschädigte die Grünfläche. In einem weiteren Kreisverkehr, in Höhe vom Westring, kam der unbekannte Unfallverursacher erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf der Dudenhöfer Straße kollidierte der Laster-Fahrer mit einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage und beschädigte diese sowie die Verankerung im Asphalt. Der Sachschaden, der dadurch entstand, wird insgesamt auf 3.000 Euro geschätzt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete dieser. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 14.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

