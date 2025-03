Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vito fuhr in Abfahrt auf Lastkraftwagen auf; Anschnallen ist Pflicht! Gurtkontrollen kamen gut an; Aufmerksamer Zeuge gab Hinweis: Mutmaßlicher Dieseldiebstahl aufgeklärt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vito fuhr in Abfahrt auf Lastkraftwagen auf - Autobahn 3 / Hanau

(fg) Am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, kam es in der Abfahrt der Anschlussstelle Hanau auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall, wobei ein Schaden von rund 12.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 61 Jahre alter Sattelzug-Lenker und ein 57-Jähriger in seinem grauen Vito auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahn 3 zur Bundesstraße 45 unterwegs. Der Lenker des Sattelzuges musste eigenen Angaben zu Folge abbremsen. Dies übersah der dahinter befindliche Vito-Fahrer offenbar, sodass es zum Auffahrunfall kam. Kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen waren die Folge; der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der 57-Jährige zog sich bei dem Unfall zudem leichte Verletzungen zu. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

2. Anschnallen ist Pflicht! Gurtkontrollen kamen gut an - Maintal

(cb) Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hatten Beamte der Polizeistation Maintal am Mittwoch im Blick. Sie führten ab 9 Uhr mehrere Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Gurt" in den Maintaler Stadtteilen Dörnigheim sowie Bischofsheim durch. Auch diese Kontrollen fanden im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Seatbelt" statt (wir berichteten).

In den Mittagsstunden waren die eingesetzten Streifenteams dann mobil im Dienstgebiet der Polizeistation Maintal unterwegs. Insgesamt mussten die eingesetzten Schutzleute bei den Überprüfungen 14 Gurtverstöße feststellen. In vier Fällen waren die Kinder nicht vorschriftsmäßig gesichert, was einem Anteil von fast 30 Prozent entspricht. Kinder gelten auch aufgrund ihrer Größe als besonders gefährdet im Straßenverkehr; die Gefahr besteht auch im Inneren eines Fahrzeuges. Sie könnten bei einem Unfallgeschehen und keiner beziehungsweise unzureichender Sicherung unkontrolliert durch das Fahrzeug geschleudert werden. Wer sein Kind nicht oder nicht vorschriftsmäßig sichert, riskiert ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Des Weiteren leiteten die kontrollierenden Beamten zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Durch Anwohner sowie eine Erzieherin, die mit einer Kindergartengruppe unterwegs war, bekamen die eingesetzten Polizeibeamten durchweg positive Rückmeldungen hinsichtlich der durchgeführten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Gurtversstoß. Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema, insofern werden die Beamtinnen und Beamten auch weiterhin ein Augenmerk darauf haben.

3. Aufmerksamer Zeuge gab Hinweis: Mutmaßlicher Dieseldiebstahl aufgeklärt - Schöneck / Kilianstädten

(fg) Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen und dessen Hinweis auf ein Autokennzeichen konnte die Polizei am Mittwoch zwei Tatverdächtige eines mutmaßlichen Dieseldiebstahls ausfindig machen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde am Mittwochmorgen, gegen 5.20 Uhr, aus einem in der Uferstraße in Kilianstädten abgestellten Autokran rund 400 Liter Diesel abgepumpt, wodurch ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren ein 47-Jähriger und eine 35-Jährige in ihrem Auto auf eine kleine Parkfläche in der Uferstraße und stellten den Wagen vor der dort stehenden Arbeitsmaschine ab. Dann soll der 47-Jährige ausgestiegen und den Kraftstoff aus dem Tank abgezapft haben. Ein aufmerksamer Zeuge erblickte den Mann, der sich offenbar ertappt fühlte und vortäuschte zu urinieren. Kurz darauf fuhren der bis dato Unbekannte und seine Begleitung in Richtung Kilianstädten davon. Hierbei konnte sich der Zeuge das Kennzeichen des davonfahrenden Autos merken und meldete den Vorfall der Polizei. Diese begab sich daraufhin in den nahegelegenen Wetteraukreis und machte die beiden Tatverdächtigen ausfindig. In dem nach Kraftstoff riechenden Auto war die hintere Sitzreihe ausgebaut; zudem befanden sich diverse Werkzeuge darin. Die rund 400 Liter Diesel konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Auf die beiden kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. Sie wurden zudem erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

4. Streit eskalierte an Bushaltestelle - Ronneburg

(cb) Mehrere Personen, welche sich nach bisherigem Kenntnisstand untereinander kennen, fuhren am Dienstagabend gemeinsam in Ronneburg mit dem Bus, als es zwischen ihnen zu verbalen Streitigkeiten kam. An der Bushaltestelle "Post" verließen drei Personen im Alter von 25, 27 und 37 Jahren und weitere Freunde von ihnen den Bus. In der Folge eskalierte der Streit an der Bushaltestelle. Dem 37-Jährigen soll von einer der Personen aus der Gruppe die Kapuze über den Kopf gezogen worden sein, anschließend soll ein 27-jähriger Ronneburger auf den Älteren eingeschlagen haben. Dieser wehrte sich ebenfalls mit Schlägen; hierbei soll er unter anderem der 25 Jahre alten Begleiterin seines Angreifers in den Bauch geschlagen haben. Während der Rangelei soll auch Pfefferspray versprüht worden sein. Der 27-Jährige sowie die 25 Jahre alte Frau wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 9010-0 um Zeugenhinweise.

5. Unbekannter Radfahrer wiedererkannt: Weitere Anzeige gegen nun ermittelten 44-jährigen Tatverdächtigen - Gelnhausen

(lei) Einen Fall angezeigt und zwei gelöst: Nach einem strafrechtlich relevanten Vorfall, der sich bereits vor über einem Jahr im Herzbachweg zum Nachteil einer damals 49 Jahre alten Frau abgespielt hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5715769), kam nun ein weiterer ähnlicher Fall dazu - und beide sind nunmehr geklärt. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 44-Jährigen handeln, der bereits am 15. Februar 2024 den "Hitlergruß" sowie den Mittelfinger gegenüber der Frau gezeigt haben soll. Damals fuhr er mit seinem Fahrrad davon, sodass sein Name bislang unbekannt war. Am Mittwochnachmittag (11.03.) kam er der Gelnhäuserin in der Alten Leipziger Straße erneut mit dem Fahrrad entgegen, wo er abermals den "Stinkefinger" gezeigt habe. Da sie ihn wiedererkannte und beobachtet wurde, in welches Haus er ging, konnten hinzugerufene Polizeibeamte nicht nur die Identität des Mannes, sondern auch den damaligen und den aktuellen Fall (wegen Verdachts der Beleidigung) klären.

Offenbach, 13.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

