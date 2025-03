Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte nach Unfall: Unfallstelle geräumt, Fahrbahn wieder frei

Bundesstraße 45 / Hanau

(fg) Auf der Bundesstraße 45 kam es am Mittwochvormittag, kurz nach 11 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Tesla und einem Lastkraftwagen. Aufgrund des Unfalls musste die Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg zeitweise vollgesperrt werden. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und der Autobahn 3. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Lastkraftwagen auf den Tesla auf. Die beiden Insassen des Autos kamen nach der Kollision in ein Krankenhaus. Nachdem der Tesla abgeschleppt worden war, konnte die Fahrbahn gegen 12.35 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Es kommt jedoch nach wie vor zu Rückstau an der geräumten Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation.

Offenbach, 12.03.2025

