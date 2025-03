POL-OF: Wer hat die Außenspiegelgläser geklaut?; ROADPOL Aktionswoche "Seatbelt"- Gurtkontrollen in Neu-Isenburg und Dreieich und Hinweise erbeten: Zigarettenautomat aufgebrochen und geplündert

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisster wohlbehalten zurück - Offenbach

(cb) Der seit Montag vermisste 17-Jährige aus Offenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Wer hat die Außenspiegelgläser geklaut? - Mühlheim am Main

(cb) Wer hat die Gläser der beiden Außenspiegel eines Skoda Karoq gestohlen? Dieser Frage gehen nun die Beamten der Polizeistation in Mühlheim nach und suchen Zeugen des Vorfalls. Unbekannte näherten sich am Dienstag, gegen 3.50 Uhr, dem in der Industriestraße (10er-Hausnummern) abgestellten Fahrzeug und klauten die Spiegelgläser. Wenige Minuten später flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06108 6000-0 an die Beamten in Mühlheim am Main.

3. ROADPOL Aktionswoche "Seatbelt" - Gurtkontrollen in Neu-Isenburg und Dreieich

(cb) Beamte der Polizeistation Neu-Isenburg führten am Dienstag gemeinsam mit Unterstützung durch das Hessische Präsidium für Einsatz stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Neu-Isenburg durch. Der Schwerpunkt lag hier auf dem richtig angelegten Sicherheitsgurt. Die durchgeführte Kontrolle war Teil der einwöchigen "ROADPOL"-Aktion "Seatbelt", die im Zeitraum vom 10. bis zum 16. März stattfindet. ROADPOL ist ein Netzwerk von Verkehrspolizeien in ganz Europa, die gezielte nationale Aktionen zur Einhaltung der Verkehrsregeln koordinieren und durchführen, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallzahlen zu senken.

Eine erste Kontrollstelle bauten die Schutzleute gegen 7 Uhr in der Eisenbahnstraße in Dreieich auf. Hier stellten sie im Verlauf des Vormittages elf Gurtverstöße sowie elf verbotswidrige Handynutzungen fest. Zudem überschritten zwei der kontrollierten Fahrzeuge den Termin für die Hauptuntersuchung.

Die zweite stationäre Kontrollstelle wurde in der Frankfurter Straße / Du-Pont-Straße eingerichtet. Auch hier mussten die eingesetzten Beamten sieben Gurtverstöße und in 12 Fällen die verbotene Handynutzung feststellen; die Verstöße wurden dementsprechend geahndet.

Bei den durchgeführten Kontrollen leiteten die Polizisten in insgesamt 26 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die durchgeführten Kontrollen zeigen, dass es weiterhin "Gurtmuffel" gibt, obwohl mittlerweile viele Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, die mit technischen Einrichtungen auf das Anlegen eines Gurtes hinweisen. Durch das Nichtanlegen eines Sicherheitsgurts kann es zu schweren Verletzungen bei Verkehrsunfällen kommen. In den nächsten Tagen werden weitere Gurtkontrollen im Polizeipräsidium Südosthessen durchführt. Auch über die Aktionswoche hinaus hat die Polizei ein dauerhaftes Augenmerk auf das Thema "Rückhalteeinrichtungen", damit alle sicher unterwegs sind.

4. Hinweise erbeten: Zigarettenautomat aufgebrochen und geplündert - Neu-Isenburg

(cb) Ein Mitteiler informierte am Freitagabend die Polizei über einen aufgebrochenen und geplünderten Zigarettenautomaten im Schönbornring (20er-Hausnummern). Vor Ort stellten die Schutzleute fest, dass der Sicherheitsbügel des Automaten vermutlich mittels einer Flex zerstört wurde. Anschließend hebelten die Täter den Zigarettenautomaten auf und klauten aus diesem die Zigaretten und das Bargeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat am Freitag zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit den Ermittlern in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 in Verbindung.

Offenbach, 12.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

