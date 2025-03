Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Entführte" Katze wieder zurück bei Besitzern: Ermittlungen wegen Verdachts des Diebstahls

Rodgau (ots)

(lei) Sie war ein Geburtstagsgeschenk für die Tochter und plötzlich weg: Eine "entführte" Katze hat jüngst die Polizei auf den Plan gerufen, die das Tier nach einem Tipp letztlich in einer fremden Wohnung wiedergefunden und zu den Besitzern zurückgebracht hat.

Den Ausgangspunkt der Ermittlungen markierte der Parkplatz eines Supermarktes in der Hainhäuser Rochusstraße. Dort war der schwarze Stubentiger am Samstag (8. März) herumgestreunt, kehrte dann aber nicht wieder nach Hause zurück, welches sich unweit des Parkplatzes befindet. Dort war die Betroffenheit bei den Besitzern zunächst groß, denn der Vater hatte sie zuvor extra aus dem Ausland einfliegen lassen, um seiner Tochter eine Freude zu ihrem Wiegenfest zu bereiten. Via Facebook startete die Familie in der Folge einen Suchaufruf nach der türkischen Angora und kurz darauf wurde klar, dass die Katze mutmaßlich gestohlen wurde. Ein Zeuge hatte demnach gesehen, wie die Mietze auf dem Parkplatz durch Frauen in einen grauen Honda eingeladen wurde und teilte seine Beobachtung der Familie mit. Der Vater erstattete am Montag Anzeige und über das mitgeteilte Kennzeichen des Wagens ergab sich insofern ein unmittelbarer Ansatzpunkt, dem die Beamten der zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe Ost dann nachgingen.

Durch Ermittlungen an der Halteradresse am gestrigen Dienstag erlangten die Beamten weitere Hinweise auf eine Adresse in Rodgau-Weiskirchen, wo sie letztlich in der Wohnung einer 45-Jährigen fündig wurden. Das sichtlich gestresste Tier wurde dort sichergestellt und direkt an die überglücklichen Besitzer übergeben. Die 45-Jährige und ihre Tochter müssen sich nun wegen Verdachts des Diebstahls verantworten. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie die Katze vorsätzlich entwendet haben, um sie zukünftig selbst als Haustier halten zu können.

Offenbach, 12.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

