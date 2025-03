Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Grauer BMW gestohlen: Zeugen gesucht! ; Ladendiebe flüchteten mit Einkaufswagen voller Lebensmittel;Geld geklaut und Unfall verursacht: Polizei sucht zwei Täter in Renault Megane und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Grauer BMW gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Wer hat den grauen 3er BMW gestohlen? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei und suchen Zeugen, welche Hinweise zu der Tat, die sich in der Mathildenstraße (einstellige Hausnummern) ereignete, geben können. Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen grauen Wagen mit OF-Kennzeichen am Dienstag, gegen 21 Uhr, am Fahrbahnrand und musste am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr, feststellen, dass sein Auto gestohlen wurde. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234).

2. Lenkrad aus BMW gestohlen - Offenbach

(fg) Auf unbekannte Art und Weise öffnete ein Autoteiledieb zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, einen in der Geschwister-Scholl-Straße im Bereich der 30er-Hausnummern geparkten grauen BMW 420d und baute das Lenkrad aus. Mit der Beute, die einen Wert von rund 2.500 Euro hat, floh der Täter. Da der Kriminalpolizei bisher keine Hinweise auf den Unbekannten vorliegen, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Unbekannter schlug Raucher - Offenbach

(cb) Ein 37-Jähriger war am Mittwoch gerade dabei eine Zigarette auf dem Klinikgelände in der Scheffelstraße (80er-Hausnummern) zu rauchen, als ein bislang Unbekannter ihn gegen 21 Uhr ansprach. Der Unbekannte, welcher in Begleitung einer weiteren Person war, fragte den Raucher, ob er kurz dessen Handy haben könne. Der rauchende Mann verneinte das, woraufhin der Unbekannte unvermittelt auf ihn einschlug. Die Offenbacher Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung zu setzen.

4. Ladendiebe flüchteten mit Einkaufswagen voller Lebensmittel - Rodgau / Jügesheim

(cb) Drei dreiste Ladendiebe flüchteten am Mittwochabend mit zwei gefüllten Einkaufswagen aus einem Lebensmittelgeschäft in der Elbinger Straße (einstellige Hausnummern). Ersten Erkenntnissen nach betraten die drei Unbekannten den Einkaufsmarkt und packten verschiedene Lebensmittel in die zwei mitgeführten Wagen. In einem aus ihrer Sicht günstigen Augenblick haben sie dann das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen, verlassen und schoben die beiden Einkaufswagen zur angrenzenden Straße. Dort wartete scheinbar ein vierter Unbekannter in einem Fahrzeug, welches die drei Langfinger mit den gestohlenen Waren beluden. Mit dem vollgepackten Fahrzeug flüchteten diese anschließend. Zu den drei Unbekannten liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor: Täter 1:

- zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß - schlanke Statur, dunkle Haare und dunkler Bart - Bekleidung: schwarze Winterjacke mit weißem Kragen, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Täter 2:

- zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß - schlanke Statur, blonde Haare und heller Bart - Bekleidung: schwarze Winterjacke, schwarze Hose, weiße Schuhe

Täter 3:

- zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß - schlanke Statur - Bekleidung: schwarze Kappe, dunkler Pullover, helle Weste mit schwarzen Seiten, schwarze Jogginghose, rote Schuhe

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung zu setzen.

5. Auto überschlug sich: eine Person verletzt - Bundesautobahn 661 / Langen

(cb) Am Dienstag kam es gegen 8.20 Uhr auf der Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Langen und Dreieich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person Verletzungen davontrug. Ersten Ermittlungen nach übersah der 25-jährige Fahrer eines schwarzen Polos beim Spurwechsel ein herannahendes Fahrzeug. In der Folge überschlug sich der Polo, wobei der Fahrer verletzt wurde. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der schwarze Kleinwagen konnte durch die Feuerwehr umgedreht werden, musste jedoch aufgrund der schweren Beschädigungen mit einem Kran auf den Abschlepper geladen werden. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Rettung- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

6. Geld geklaut und Unfall verursacht: Polizei sucht zwei Täter in Renault Megane - Seligenstadt

(fg) Zwei Unbekannte betraten am Mittwochnachmittag einen Getränkemarkt in der Frankfurter Straße (110er-Hausnummern), entwendeten aus der Kasse rund 400 Euro und flohen anschließend in einem Renault Megane mit polnischen Kennzeichenschildern. Im Zuge der Flucht bauten die Täter noch einen Unfall auf der Landesstraße 3121, wobei eine Person Verletzungen davontrug und ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Letztlich flohen die Männer in dem Renault, welcher nach dem Unfallgeschehen eine stark beschädigte Fahrzeugfront aufwies. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die beiden Unbekannten den Getränkemarkt gegen 15.20 Uhr und bezahlten an der Kasse eine Getränkedose. Nachdem die Männer bezahlt hatten, warteten sie, bis der Kassierer mit dem nächsten Kunden beschäftigt war und entwendeten daraufhin rund 400 Euro aus der Kasse. Als dies dem Kassierer kurz darauf auffiel, folgte dieser den Tätern. Im weiteren Verlauf fuhr der Kassierer dem Fluchtwagen hinterher, ehe es auf der Landesstraße zur Kollision des mit den Tätern besetzten Renaults und einem entgegengesetzt fahrenden Mitsubishi kam. Offenbar beabsichtigte der Getränkemarkt-Mitarbeiter den Wagen der Flüchtenden auszubremsen und die Diebe zu stellen, woraufhin der Megane-Lenker ein Wendemanöver vollzogen haben soll. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mitsubishi. Die 47-jährige Fahrerin aus Mainhausen zog sich eine Beule am Kopf zu und klagte über Kopfschmerzen; sie begab sich zunächst selbstständig nach Hause. Die beiden Insassen des Renault Megane flohen ihn ihrem beschädigten Gefährt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

7. Mehrere Strafanzeigen für Mercedes-Fahrer - Egelsbach

(fg) Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Langen kontrollierte am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, einen Mercedes S500 mit Darmstädter Kennzeichen in der Woogstraße und fertigte im Nachgang gleich mehrere Strafanzeigen. Auf dem Beifahrersitz des 52 Jahre alten Fahrers aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg lag eine Schreckschusswaffe, für die der Mercedes-Fahrer offensichtlich keine erforderliche Erlaubnis besaß. Des Weiteren führte der Mann an seinem Hosenbund sowie an seinem Autoschlüssel jeweils ein Einhandmesser mit sich. Im Kofferraum lag zudem ein offenbar selbstgebauter Elektroschocker. Die Polizei prüft nun etwaige waffenrechtliche Verstöße. Im Rahmen der Durchsuchung wurden zudem rund fünf Gramm Kokain und etwa ein Gramm Amphetamin aufgefunden, weshalb eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde. Da der 52-Jährige im Verdacht steht, am Steuer des Wagens gesessen zu haben ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen, kommt noch ein weiteres Strafverfahren auf ihn zu. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 13.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

