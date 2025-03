Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann bei Feuer in Wohnung verletzt: Verdacht der Brandstiftung

Offenbach (ots)

(lei) Ein 64-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Brand in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bettinastraße verletzt worden und deswegen in ein Krankenhaus gekommen. Nach der Alarmierung hatte ihn die Feuerwehr in seinen vier Wänden angetroffen und aus der Wohnung geholt. Er erlitt in dem Zusammenhang offenbar eine Rauchgasvergiftung. Anwohner hatten den Brand zuvor gegen 21.45 Uhr gemeldet und den Notruf gewählt.

Nach ersten Erkenntnissen der ebenfalls hinzugerufenen Polizei ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann das Feuer selbst gelegt hat, indem er mehrere Gegenstände angezündet haben soll. Die Ermittlungen, die nun wegen Verdachts der Brandstiftung geführt werden, befassen sich vor allem mit der Frage nach dem Motiv. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Offenbach, 14.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

