Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250723 - 0745 Frankfurt - Sachsenhausen: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Dienstag (22. Juli 2025) auf Mittwoch (23. Juli 2025) griff ein 17-Jähriger, welcher im Verdacht steht Fahrzeuge beschädigt zu haben, einen Polizeibeamten an.

Gegen 00:40 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da sie, ersten Erkenntnissen zufolge, sahen, wie zwei Personen in der Mörfelder Landstraße Autos beschädigten. In Tatortnähe trafen die eingesetzten Beamten die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren an. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen spuckte der 17-Jährige in Richtung eines Polizeibeamten und biss einen weiteren Polizisten. Daraufhin nahmen die Beamten das Duo fest. Sie brachten die Jugendlichen auf die Dienststelle und übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen deren Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell