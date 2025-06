Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrskontrolle: 25-jähriger Autofahrer mit 1,41 Promille gestoppt

Suhl (ots)

Im Rahmen einer europaweiten 24-Stunden-Kontroll-Aktion zur Steigerung der Verkehrssicherheit, beteiligte sich die Thüringer Polizei an den ROADPOL Operations 2025. In der Nacht zum Samstag, gegen 01:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Barchfeld eine Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen Fahrer eines Opel durch. Die eingesetzten Beamten bemerkten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der gemessene Wert lag bei 1,41 Promille. Die nächtliche Fahrt des jungen Mannes endete im Streifenwagen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei Bad Salzungen weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin: Don't drink and drive!

