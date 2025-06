LPI-SHL: Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Schmalkalden (ots) - In einem Verbrauchermarkt in der Renthofstraße in Schmalkalden sprach ein amtsbekannter 39-Jähriger am Freitag, den 20.06.2025 gegen 12:45 Uhr einen Mitarbeiter an und fragte, ob er abgelaufene Nahrungsmittel bekommen könne, da er seit Tagen nichts gegessen habe. Nachdem der Mitarbeiter dies verneinte, bediente sich der Mann kurzerhand selbst an der Salalbar, indem er mit bloßen Händen in die Selbstbedienungsauslagen griff und sich daran ...

