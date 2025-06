Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliches Spiel mit explosiven Stoffen - Polizei ermittelt nach drei Automaten-Sprengungen

Suhl (ots)

In der Nacht vom 19.06.2025 auf den 20.06.2025 kam es im Raum Bad Salzungen und Vacha zu mehreren gefährlichen Vorfällen im Zusammenhang mit der Sprengung von Zigarettenautomaten. Der erste Vorfall ereignete sich am 19.06.2025 gegen 00:43 Uhr im Badelacher Weg in Vacha. Ein zweiter Tatort wurde um 22:52 Uhr desselben Tages in der Heinrich-Mann-Straße in Bad Salzungen bekannt. Ein dritter Fall wurde am 20.06.2025 gegen 16:00 Uhr in der Werner-Laberz-Straße in Bad Salzungen festgestellt. In allen drei Fällen wurden die Automaten offenbar mittels unbekannten Sprengstoffs zur Explosion gebracht. Die Tatorte wiesen teilweise ein deutliches Trümmerfeld mit umherfliegenden Kunststoffteilen auf. Der entstandene Sach- und Beuteschaden ist bislang nicht abschließend bezifferbar. Besonders brisant: Bei der Tat am Abend des 19.06.2025 in der Heinrich-Mann-Straße wurde die Sprengung von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Der mutmaßliche Täter wurde unmittelbar nach der Tat verfolgt. Dabei bedrohte er den Zeugen mit einem gezogenen Tierabwehrspray und sprach mit auffällig tiefer Stimme. Der Täter konnte entkommen. Täterbeschreibung: männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, schwarze Kleidung, das Gesicht war vermummt. Die Polizei Bad Salzungen geht von einem Tatzusammenhang zwischen den drei Sprengungen aus. In diesem Zusammenhang wird dringend vor derartigen Handlungen gewarnt. Das Herbeiführen einer Explosion stellt ein massives Risiko für Leben und Gesundheit unbeteiligter Personen dar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 5510 an die Polizeiinspektion Bad Salzungen zu wenden.

