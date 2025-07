POL-PDLD: Unfallverursacher nach Unfallflucht ermittelt

Steinfeld (ots) - Am Abend des 18.07.2025, gegen 22:00 Uhr kam es in der Oberen Hauptstraße in Steinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrerinnen frontal ineinander fuhren. Die 72-jährige Unfallbeteiligte fuhr zusammen mit ihrem 72-jährigen Ehemann von Steinfeld in Fahrtrichtung Kapsweyer. In der Oberen Hauptstraße kam dem Ehepaar eine 35-jährige Radfahrerin entgegen. Der 72-Jährige fuhr noch an ...

