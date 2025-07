Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frontalzusammenstoß zweier Radfahrerinnen

Steinfeld (ots)

Am Abend des 18.07.2025, gegen 22:00 Uhr kam es in der Oberen Hauptstraße in Steinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrerinnen frontal ineinander fuhren. Die 72-jährige Unfallbeteiligte fuhr zusammen mit ihrem 72-jährigen Ehemann von Steinfeld in Fahrtrichtung Kapsweyer. In der Oberen Hauptstraße kam dem Ehepaar eine 35-jährige Radfahrerin entgegen. Der 72-Jährige fuhr noch an der 35-Jährigen vorbei, dessen Ehefrau kollidierte jedoch frontal mit der 35-jährigen Radfahrerin. Die beiden Unfallbeteiligten stürzten unmittelbar zu Boden und schlugen mit dem Kopf auf dem Asphalt ein. Die 35-jährige Radfahrerin war direkt bewusstlos und wurde durch Ersthelfer vor Ort versorgt. Die 72-Jährige war ansprechbar, wies jedoch ebenfalls schwerere Verletzungen auf. Beide beteiligten Radfahrerinnen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da zur Zeit der Unfallaufnahme eine Lebensgefahr bei einer der Beteiligten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Auf Grund der Verkehrsunfallaufnahme musste die Obere Hauptstraße in Steinfeld von ca. 22:00 Uhr bis 02:00 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

