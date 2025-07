Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Landau (ots)

Unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des 17.07.2025, gegen 04 Uhr, in einen PKW in der Bodelschwinghstraße in Landau ein. Die Seitenscheibe wurde mit Gewalt eingeschlagen und ein Portemonnaie aus dem Handschuhfach entwendet. Die Polizei bittet mögliche Tatzeugen sich mit der PI Landau in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

